Для ВСУ вырисовывается котёл: Военкор Коц высказался о наступлении ВС РФ в Сумской области

Военный корреспондент Александр Коц высказался о пересечении ВС РФ границы Украины в Курской области. По его словам, перед нашими бойцами теперь открывается прямая дорога на Суджу, и у противника не остаётся населённых пунктов, за которые он мог бы цепляться.

«Подразделения 810-й бригады, вероятно, перешли границу как раз на этом участке, чтобы перерезать основную трассу снабжения гарнизона ВСУ в Судже», — приводит слова военкора kp.ru.

По мнению Коца, есть вероятность, что ВС РФ могут продвинуться к Басовке. А в перспективе, с учётом нашего охвата Суджи с юго-востока, вырисовывается серьёзный котёл, в который могут попасть солдаты ВСУ.