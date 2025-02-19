Для ВСУ вырисовывается котёл: Военкор Коц высказался о наступлении ВС РФ в Сумской области
Военкор Коц: ВСУ рискуют попасть в котёл под Суджей
Военный корреспондент Александр Коц высказался о пересечении ВС РФ границы Украины в Курской области. По его словам, перед нашими бойцами теперь открывается прямая дорога на Суджу, и у противника не остаётся населённых пунктов, за которые он мог бы цепляться.
«Подразделения 810-й бригады, вероятно, перешли границу как раз на этом участке, чтобы перерезать основную трассу снабжения гарнизона ВСУ в Судже», — приводит слова военкора kp.ru.
По мнению Коца, есть вероятность, что ВС РФ могут продвинуться к Басовке. А в перспективе, с учётом нашего охвата Суджи с юго-востока, вырисовывается серьёзный котёл, в который могут попасть солдаты ВСУ.
Тем не менее отводить войска с курского приграничья украинская армия не хочет из политических соображений и опасений, что теперь группировка «Север» сможет развернуть наступление в Сумской области. Сейчас фортификации спешно возводятся на окраинах Сум и Конотопа.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные перешли границу с Украиной в Курской области. Об этом главе государства доложили несколько часов назад. По данным военблогеров, наши парни вошли в Сумскую область со стороны курского села Свердликово.
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