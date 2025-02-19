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19 февраля, 17:13

Для ВСУ вырисовывается котёл: Военкор Коц высказался о наступлении ВС РФ в Сумской области

Военкор Коц: ВСУ рискуют попасть в котёл под Суджей

Военный корреспондент Александр Коц высказался о пересечении ВС РФ границы Украины в Курской области. По его словам, перед нашими бойцами теперь открывается прямая дорога на Суджу, и у противника не остаётся населённых пунктов, за которые он мог бы цепляться.

«Подразделения 810-й бригады, вероятно, перешли границу как раз на этом участке, чтобы перерезать основную трассу снабжения гарнизона ВСУ в Судже», — приводит слова военкора kp.ru.

По мнению Коца, есть вероятность, что ВС РФ могут продвинуться к Басовке. А в перспективе, с учётом нашего охвата Суджи с юго-востока, вырисовывается серьёзный котёл, в который могут попасть солдаты ВСУ.

Тем не менее отводить войска с курского приграничья украинская армия не хочет из политических соображений и опасений, что теперь группировка «Север» сможет развернуть наступление в Сумской области. Сейчас фортификации спешно возводятся на окраинах Сум и Конотопа.

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Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные перешли границу с Украиной в Курской области. Об этом главе государства доложили несколько часов назад. По данным военблогеров, наши парни вошли в Сумскую область со стороны курского села Свердликово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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