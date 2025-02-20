Движение ХАМАС передаст Израилю тела погибших заложников 20 февраля

Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности 20 февраля передать Израилю тела нескольких заложников, погибших в секторе Газа. Среди них будут останки членов похищенной 7 октября 2023 года израильско-аргентинской семьи Бибас. Такой анонс сделал официальный представитель военного крыла суннитов Абу Убайда.

«В рамках сделки по обмену мы в четверг передадим другой стороне тела членов семьи Бибас и тело Одеда Лифшица», — заявил он.