Движение ХАМАС передаст Израилю тела погибших заложников 20 февраля
Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности 20 февраля передать Израилю тела нескольких заложников, погибших в секторе Газа. Среди них будут останки членов похищенной 7 октября 2023 года израильско-аргентинской семьи Бибас. Такой анонс сделал официальный представитель военного крыла суннитов Абу Убайда.
«В рамках сделки по обмену мы в четверг передадим другой стороне тела членов семьи Бибас и тело Одеда Лифшица», — заявил он.
По словам Убайды, все погибшие стали жертвами авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа.
Ранее стало известно об освобождении из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Он пробыл в заточении почти 500 дней.
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