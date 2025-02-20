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Регион
19 февраля, 21:06

Движение ХАМАС передаст Израилю тела погибших заложников 20 февраля

Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности 20 февраля передать Израилю тела нескольких заложников, погибших в секторе Газа. Среди них будут останки членов похищенной 7 октября 2023 года израильско-аргентинской семьи Бибас. Такой анонс сделал официальный представитель военного крыла суннитов Абу Убайда.

«В рамках сделки по обмену мы в четверг передадим другой стороне тела членов семьи Бибас и тело Одеда Лифшица», — заявил он.

По словам Убайды, все погибшие стали жертвами авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа.

ХАМАС согласилось передать контроль над Газой Палестинской администрации
ХАМАС согласилось передать контроль над Газой Палестинской администрации

Ранее стало известно об освобождении из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Он пробыл в заточении почти 500 дней.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Антон Голыбин
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