Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом меньше чем за час
Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку дронов ВСУ на Крым поздним вечером 19 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 22:25 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в посте ведомства.
Напомним, что ударить по территории Крыма украинские боевики пытались и днём ранее. Также воздушная атака была пресечена в Брянской области.
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