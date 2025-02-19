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Регион
19 февраля, 20:49

Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом меньше чем за час

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку дронов ВСУ на Крым поздним вечером 19 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 22:25 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в посте ведомства.

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Напомним, что ударить по территории Крыма украинские боевики пытались и днём ранее. Также воздушная атака была пресечена в Брянской области.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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