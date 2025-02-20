Подполье сообщило о подготовке ВСУ к штурму Кинбурнской косы

Украинские силы перебрасывают безэкипажные катера к Кинбурнской косе. Наводные дроны стягиваются к береговой линии в Николаевской области, сообщили РИА «Новости» в подполье.

По словам источника агентства, возможный штурм косы — часть подготовки украинских властей к завершению конфликта. Контроль над этим стратегическим участком даст ВСУ важный плацдарм. Впрочем, большую группировку разместить там не получится.