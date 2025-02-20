Подполье сообщило о подготовке ВСУ к штурму Кинбурнской косы
РИАН: Украинские боевики стягивают БЭК к Кинбурнской косе для её штурма
Украинские силы перебрасывают безэкипажные катера к Кинбурнской косе. Наводные дроны стягиваются к береговой линии в Николаевской области, сообщили РИА «Новости» в подполье.
По словам источника агентства, возможный штурм косы — часть подготовки украинских властей к завершению конфликта. Контроль над этим стратегическим участком даст ВСУ важный плацдарм. Впрочем, большую группировку разместить там не получится.
К счастью, российские военные давно научились топить украинские БЭК. Один из таких катеров удалось уничтожить 1 февраля у берегов Крыма, а другой дрон поразили у Днепровского лимана.
Telegram / Минобороны России