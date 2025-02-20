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20 февраля, 02:27

Подполье сообщило о подготовке ВСУ к штурму Кинбурнской косы

РИАН: Украинские боевики стягивают БЭК к Кинбурнской косе для её штурма

Украинские силы перебрасывают безэкипажные катера к Кинбурнской косе. Наводные дроны стягиваются к береговой линии в Николаевской области, сообщили РИА «Новости» в подполье.

По словам источника агентства, возможный штурм косы — часть подготовки украинских властей к завершению конфликта. Контроль над этим стратегическим участком даст ВСУ важный плацдарм. Впрочем, большую группировку разместить там не получится.

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К счастью, российские военные давно научились топить украинские БЭК. Один из таких катеров удалось уничтожить 1 февраля у берегов Крыма, а другой дрон поразили у Днепровского лимана.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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