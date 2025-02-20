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20 февраля, 03:23

Гособвинение запросило 30 лет колонии для украинских лётчиков-террористов

Украинских лётчиков Дмитрия Шиманского и Александра Морозова попросили приговорить к 30 годам колонии за совершение около десяти преступлений террористической направленности. Соответствующее требование гособвинения было направлено во 2-й Западный окружной военный суд, стало известно ТАСС.

«Кроме того, для Морозова запрошен штраф в размере около 1 миллиона рублей, а для Шиманского — чуть более 3 миллионов рублей», — сообщил источник агентства.

Приговор фигурантам дела будет оглашён 27 февраля.

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Напомним, что вооружённый автоматом Александр Морозов незаконно пересёк границу РФ на легкомоторном самолёте и упал в Брянской области в 2023 году. Шиманского задержали позже в Тульской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Антон Голыбин
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