Гособвинение запросило 30 лет колонии для украинских лётчиков-террористов
Украинских лётчиков Дмитрия Шиманского и Александра Морозова попросили приговорить к 30 годам колонии за совершение около десяти преступлений террористической направленности. Соответствующее требование гособвинения было направлено во 2-й Западный окружной военный суд, стало известно ТАСС.
«Кроме того, для Морозова запрошен штраф в размере около 1 миллиона рублей, а для Шиманского — чуть более 3 миллионов рублей», — сообщил источник агентства.
Приговор фигурантам дела будет оглашён 27 февраля.
Напомним, что вооружённый автоматом Александр Морозов незаконно пересёк границу РФ на легкомоторном самолёте и упал в Брянской области в 2023 году. Шиманского задержали позже в Тульской области.
Shutterstock / FOTODOM / FotoDax