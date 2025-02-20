Стало известно, за что 18-летний убийца выпустил семь пуль в бойца Fight Nights
Прокурор заявил в суде, что бойца ММА Мутаева убили ради мести
Магомедрасул Мутаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05
Прокуратура считает, что бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Мутаева убили в Махачкале в отместку за былые унижения. По версии обвинения, Кадирханов выпустил в жертву не менее семи пуль.
«Не позднее 31.01.24 года Кадирханов решил совершить убийство Мутаева, желая отомстить ему за унижения. Желая совершить запланированное убийство Мутаева, Кадирханов приобрёл короткоствольное огнестрельное оружие», — рассказал гособвинитель в суде.
Напомним, что 20-летний боец лиги AMC Fight Nights Магомед Мутаев был убит в Махачкале 31 января прошлого года. Стрелок выпустил в него всю обойму пистолета, после чего скрылся на автомобиле. Убийцей оказался 18-летний Надырхан Кадирханов. Мутаев являлся воспитанником школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца легендарного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как уже сообщал Life.ru, 18-летний Кадирханов мог пойти на преступление из мести.