В Одесской области выведен из строя очередной энергетический объект
Объект энергетической компании ДТЭК оказался повреждён в Одесской области на юге Украины. Об этом рассказала пресс-служба холдинга в соцсетях.
Чтобы восстановить его, необходимо дождаться разрешения от военных, сообщили представители компании.
Ранее в энергохолдинге ДТЭК заявили, что в некоторых областях Украины будут введены экстренные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Известно, что речь идёт о Киевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
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