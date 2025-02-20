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Регион
20 февраля, 08:47

В Одесской области выведен из строя очередной энергетический объект

Объект энергетической компании ДТЭК оказался повреждён в Одесской области на юге Украины. Об этом рассказала пресс-служба холдинга в соцсетях.

Чтобы восстановить его, необходимо дождаться разрешения от военных, сообщили представители компании.

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Ранее в энергохолдинге ДТЭК заявили, что в некоторых областях Украины будут введены экстренные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Известно, что речь идёт о Киевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

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Shutterstock / FOTODOM / Arprince

Владимир Озеров
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