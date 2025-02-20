Путин проведёт 20 февраля международный телефонный разговор

«В рабочем расписании президента запланирован международный телефонный разговор во второй половине дня. Мы обязательно вас проинформируем о деталях. Президент упомянул о своем намерении провести ряд телефонных бесед в ближайшее время во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге», — отметил представитель Кремля.