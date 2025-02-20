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Регион
20 февраля, 10:26

Путин проведёт 20 февраля международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин намерен провести в четверг международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам 20 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В рабочем расписании президента запланирован международный телефонный разговор во второй половине дня. Мы обязательно вас проинформируем о деталях. Президент упомянул о своем намерении провести ряд телефонных бесед в ближайшее время во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге», — отметил представитель Кремля.

С кем именно побеседует Путин, пока неизвестно.

«Каждый день!»: Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста
«Каждый день!»: Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста

Ранее Владимир Путин высоко оценил итог переговоров США и России в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Кроме того, глава государства ответил на вопрос о сроках встречи со своим американским коллегой.

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Life.ru

Марина Фещенко
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