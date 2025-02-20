Признал вину: Опубликовано видео с задержанным за нападение на сотрудника ДПС в Новой Москве
Волк: Напавший на сотрудника ДПС в Новой Москве признал вину и раскаялся
Задержанный за нападение на сотрудников ДПС в Новой Москве мужчина признал свою вину, а также полностью раскаялся в содеянном. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Кадры с задержанным. Видео © Telegram /Ирина Волк
На вопрос представителей правопорядка о том, признаёт ли нападавший свою вину, он ответил «да». В настоящее время продолжаются поиски второго фигуранта дела о нападении на сотрудников Госавтоинспекции.
Напомним, что нападение произошло в посёлке Коммунарка вечером 19 февраля. Неизвестные оказали сопротивление после просьбы предоставить документы. Одного дебошира задержали на месте, второму удалось скрыться.
Telegram / Столичный СК