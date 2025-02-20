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20 февраля, 12:09

Путин: Процесс гуманизации уголовного законодательства должен быть продолжен

Важно, чтобы в России продолжалась работа по гуманизации головного законодательства и практики его применения. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в четверг, 20 февраля.

Видео © Kremlin.ru

«Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом», — привёл статистику глава государства.

Путин отметил, что из числа осуждённых лишение свободы назначено одной трети граждан, а в отношении 71% применены альтернативные меры наказания. Большей гуманности, по мнению президента, будет способствовать отсрочка ограничения свободы в отношении беременных женщин или мам, воспитывающих ребёнка, не достигшего 14 лет. Ту же меру Путин призвал активнее применять, если такого ребёнка воспитывает отец-одиночка.

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«Кроме того, подлежит немедленному исполнению постановление судов об освобождении осужденного в связи с болезнью», — подытожил российский лидер.

Ранее появилась информация, что арестантам в российских тюрьмах могут позволить заводить котов. Предполагается, что животные сделают заключённых добрее и чувствительнее к людям. Эксперимент якобы уже идёт: котиков, как сообщается, подселили в исправительные колонии Екатеринбурга и Омска — администрация одобрила.

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Life.ru

Марина Фещенко
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