Начальник штаба «Азова»* Кротевич матом послал Маска за критику Зеленского
Начальник штаба националистического батальона «Азов»* Вооружённых сил Украины Богдан Кротевич нецензурно высказался в адрес американского миллиардера и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.
Кротевич в матерной форме попросил Маска «отвалить» после его заявлений в адрес Владимира Зеленского. Однако после выплеска эмоций военный довольно быстро передумал и «сдал назад» — он отказался от своих онлайн-претензий, удалив в соцсети Х пост, написанный в резкой форме.
Напомним, что после громких заявлений американского президента с критикой в адрес главы киевского режима своё недовольство высказал и Илон Маск. Предприниматель подчеркнул, что Зеленский не только «диктатор», но и убийца, так как, по мнению американца, именно он причастен к гибели журналиста из США Гонсало Лиры,
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
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