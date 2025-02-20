Начальник штаба «Азова»* Кротевич матом послал Маска за критику Зеленского

Кротевич в матерной форме попросил Маска «отвалить» после его заявлений в адрес Владимира Зеленского. Однако после выплеска эмоций военный довольно быстро передумал и «сдал назад» — он отказался от своих онлайн-претензий, удалив в соцсети Х пост, написанный в резкой форме.