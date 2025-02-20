На льду озера Чурапча в Якутии создали изображение в честь 80-летия Победы

На льду озера Чурапча воссоздали снежное изображение логотипа, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Изображение на льду озера Чурапча создали в честь 80-летия Победы. Видео © Telegram / Айсен Николаев

«На льду озера Чурапча создано огромное снежное изображение, приуроченное к 80-летию Победы. Более 7,2 тыс. кв. м снежного полотна ожили под руками талантливой команды чурапчинских художников под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев», — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

По мнению руководителя региона, это не просто художественная инициатива, а выражение почтения к подвигу предков, служащее напоминанием о ценности мирной жизни. Логотип включает в себя несколько составляющих: изображение скульптуры «Родина-мать зовёт», георгиевскую ленту, слово «Победа» и цифру 80.