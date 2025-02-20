На льду озера Чурапча в Якутии создали изображение в честь 80-летия Победы
На льду озера Чурапча воссоздали снежное изображение логотипа, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Изображение на льду озера Чурапча создали в честь 80-летия Победы. Видео © Telegram / Айсен Николаев
«На льду озера Чурапча создано огромное снежное изображение, приуроченное к 80-летию Победы. Более 7,2 тыс. кв. м снежного полотна ожили под руками талантливой команды чурапчинских художников под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев», — написал глава региона у себя в телеграм-канале.
По мнению руководителя региона, это не просто художественная инициатива, а выражение почтения к подвигу предков, служащее напоминанием о ценности мирной жизни. Логотип включает в себя несколько составляющих: изображение скульптуры «Родина-мать зовёт», георгиевскую ленту, слово «Победа» и цифру 80.
В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а в Якутии — Годом защитника Родины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что всем участникам Великой Отечественной войны будет присвоено звание «Почётный гражданин» своего города, посёлка или региона. Кроме того, российский лидер подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда в связи с юбилеем Победы.
Telegram / Айсен Николаев