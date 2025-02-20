«Захотел и пошёл»: Сангаджи Тарбаев высказался о вступлении Ласточкина в ряды ВСУ

Бывший участник КВН и нынешний депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru высказался об Игоре Ласточкине, который вступил в ряды ВСУ. По его словам, у человека есть выбор и право принимать решения самостоятельно. Тарбаев заявил, что не видит проблемы в том, что его экс-коллега по игре в КВН принял такое решение, так как он — гражданин Украины.

Странно комментировать это с позиции бывшего участника КВН, если это решение не связано с КВН. Это решение связано с личным внутренним выбором того или иного человека. Он захотел и пошёл. Он гражданин Украины. В чём проблема?

Ранее стало известно, что выступавший за команду КВН «Днепр» юморист Игорь Ласточкин вступил в ряды украинской армии после трёх лет подготовки. Шоумен на протяжении долгого времени высказывал свою неприязнь к СВО и осуждал Москву за введение войск на территорию Незалежной в 2022 году. А вот бывший участник КВН Сергей Писаренко, в отличие от Тарбаева, высмеял Ласточкина за такой нелепый шаг. По его словам, актёр шоу «Однажды в России» просто «понял, что всё подходит к концу».