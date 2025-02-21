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21 февраля, 05:01

Porsche не спешит прощаться с Россией и на 10 лет продлил регистрацию товарного знака

Porsche продлил регистрацию товарного знака в России

Porsche сразу после переговоров РФ и США продлил регистрацию товарного знака в России, сообщает SHOT. Всё ради потенциального возвращения и из-за финансовых проблем: только за год фирма потеряла в нашей стране миллиард рублей.

По данным телеграм-канала, немецкий автопроизводитель Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft накануне застолбил свой товарный знак ещё на 10 лет — до 23 октября 2035 года, подав заявку в Роспатент.

Всё это на фоне колоссальных финансовых проблем автогиганта и внушительного сокращения продаж автомобилей в России и Китае. Например, у ООО «Порше Руссланд» в 2023-м прибыль ушла в минус на 690 миллионов рублей, а у ООО «Порше Центр Москва» — минус 82 миллиона рублей.

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Porsche приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, закрыв 26 дилерских центров в 20 городах.

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ТАСС / Сергей Булкин

Александра Вишнякова
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