«Спартак» победил «Сибирь» и вернулся на второе место на Западе в КХЛ

Московский «Спартак» победил новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в столице и завершилась со счётом 6:2.

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Вишневский (14-я минута), Михаил Мальцев (20), Ансель Галимов (30), Адам Ружичка (33), Андрей Локтионов (56) и Прохор Корбит (59), для которого этот гол стал дебютным. У гостей забили Валентин Пьянов (18) и Тэйлор Бек (44).

Красно-белые набрали 74 очка и вернулись на второе место в турнирной таблице Западной конференции. На третью позицию опустилось московское «Динамо» с 73 баллами. «Сибирь» осталась седьмой на Востоке с активом в 58 очков.