Посольство РФ призвало Молдавию пересмотреть решение о закрытии Русского дома

Российское посольство в Молдавии призвало власти страны пересмотреть решение о закрытии Русского дома, заявив, что оно противоречит интересам народов двух стран и двусторонним соглашениям.

В комментарии, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии, подчёркивается, что деятельность центра ведётся в строгом соответствии с межправительственным соглашением 1998 года и молдавским законодательством.

«Надуманными являются комментарии о якобы «агрессивной позиции» некоторых деятелей культуры в отношении ситуации на Украине. Если бы представители министерства интересовались мероприятиями в РЦНК, а не руководствовались навязанными извне утопичными установками, то прекрасно бы знали, что на его полях звучат исключительно миролюбивые декларации», — говорится в сообщении.

Посольство также выразило недоумение в связи с заявлениями молдавского министра культуры, который назвал закрытие Русского дома заранее спланированной акцией, а не реакцией на инцидент с беспилотниками.