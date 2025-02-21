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20 февраля, 21:03

Посольство РФ призвало Молдавию пересмотреть решение о закрытии Русского дома

Русский дом в Молдавии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ana Kulagina

Русский дом в Молдавии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ana Kulagina

Российское посольство в Молдавии призвало власти страны пересмотреть решение о закрытии Русского дома, заявив, что оно противоречит интересам народов двух стран и двусторонним соглашениям.

В комментарии, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии, подчёркивается, что деятельность центра ведётся в строгом соответствии с межправительственным соглашением 1998 года и молдавским законодательством.

«Надуманными являются комментарии о якобы «агрессивной позиции» некоторых деятелей культуры в отношении ситуации на Украине. Если бы представители министерства интересовались мероприятиями в РЦНК, а не руководствовались навязанными извне утопичными установками, то прекрасно бы знали, что на его полях звучат исключительно миролюбивые декларации», — говорится в сообщении.

Посольство также выразило недоумение в связи с заявлениями молдавского министра культуры, который назвал закрытие Русского дома заранее спланированной акцией, а не реакцией на инцидент с беспилотниками.

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Ранее в Кишинёве прошла демонстрация в поддержку России. Члены русской общины Молдавии вышли на акцию у здания МИД республики с требованием отказаться от закрытия Российского культурного центра (Русского дома). Участники протеста вынесли флаги России и Молдавии и кричали «Молдова! Россия! Дружба!».

Артём Гапоненко
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