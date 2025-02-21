МИД России предупредил Литву о прекращении рассмотрения запросов о документах граждан
МИД: РФ не будет рассматривать запросы Литвы об истребовании личных документов
Российская сторона проинформировала литовское посольство о прекращении обработки их запросов об истребовании личных документов граждан, что стало ответной мерой на аналогичные действия Литвы. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что с начала 2024 года обращения российского посольства в Вильнюсе по идентичным вопросам оставались без ответа.
«Основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан», — говорится в сообщении, опубликованном в ведомстве.
Вместе с тем, для граждан Российской Федерации, пребывающих на территории Литовской Республики, сохраняется возможность подачи заявления на истребование личных документов в посольство России в Вильнюсе в соответствии с порядком, утвержденным приказами МИД и Минюста России.
Ранее в МИД России сообщили, что участие стран Европейского союза в переговорах между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине исключено. По мнению представителей российского ведомства, в Европе не хотят, чтобы ситуация на территории Незалежной была разрешена мирным путём. Однако сами представители объединения настаивают, чтобы интересы их безопасности были учтены.
Life.ru