МИД России предупредил Литву о прекращении рассмотрения запросов о документах граждан

Российская сторона проинформировала литовское посольство о прекращении обработки их запросов об истребовании личных документов граждан, что стало ответной мерой на аналогичные действия Литвы. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что с начала 2024 года обращения российского посольства в Вильнюсе по идентичным вопросам оставались без ответа.

«Основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан», — говорится в сообщении, опубликованном в ведомстве.