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14 февраля, 21:48

Европейцы скупают генераторы: Страны Прибалтики одним решением взорвали цены на свет

Свет подорожал на 50% в Эстонии, Литве и Латвии после выхода из БРЭЛЛ

Цены на свет для жителей Литвы, Латвии и Эстонии выросли до 50% за месяц после отключения от российской энергетической системы БРЭЛЛ, сообщает Mash.На бирже стоимость электроэнергии уже поднялась более чем на 300% и продолжает расти.

Страны Прибалтики разорвали связь с энергосистемой России 8 февраля, и уже 12 числа цена на электричество на бирже возросла в три раза. В январе один мегаватт/час стоил €146, теперь — €483. В итоге местные жители начали скупать свечи, генераторы, одеяла и тёплые вещи, опасаясь дальнейшего подорожания.

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Как сообщал Life.ru, страны Прибалтики использовали российскую электроэнергию на протяжении 30 лет. Из БРЭЛЛ европейцы вышли, чтобы повысить «энергетическую безопасность». Синхронизация с европейской системой состоялась 10 февраля. По случаю торжества, президент Литвы Гитанас Науседа даже простился с «Россией и Лениным».

Обложка ©

Freepik / evening_tao

Лия Мурадьян
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