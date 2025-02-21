Роспотребнадзор оценил ситуацию по метапневмовирусной инфекции в России

Ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Об этом информирует в пятницу Роспотребнадзор.

По данным ведомства, зимой традиционно наблюдается сезонный рост случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что связано с повышенной влажностью и низкими температурами, способствующими их распространению. Симптомы заболевания обычно включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях инфекция может привести к тяжелой пневмонии и потребовать госпитализации.

Роспотребнадзор напоминает, что профилактика метапневмовирусной инфекции включает ряд мер, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса. Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой, является важной мерой для предотвращения распространения вирусов. Следует по возможности избегать близких контактов с людьми, проявляющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочих местах, особенно тех, с которыми часто контактируют, также помогают снизить риск заражения. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.

Метапневмовирусная инфекция — это респираторное заболевание, вызванное РНК-содержащим вирусом. Он передается в основном воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности и способен поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути, особенно у детей и пожилых людей. У взрослых случаи заболевания встречаются реже, но они могут быть бессимптомными носителями вируса.