Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 11:00

Роспотребнадзор оценил ситуацию по метапневмовирусной инфекции в России

Ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Об этом информирует в пятницу Роспотребнадзор.

По данным ведомства, зимой традиционно наблюдается сезонный рост случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что связано с повышенной влажностью и низкими температурами, способствующими их распространению. Симптомы заболевания обычно включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях инфекция может привести к тяжелой пневмонии и потребовать госпитализации.

Врач объяснил, почему под ударом метапневмовируса оказываются в основном дети и пожилые
Врач объяснил, почему под ударом метапневмовируса оказываются в основном дети и пожилые

Роспотребнадзор напоминает, что профилактика метапневмовирусной инфекции включает ряд мер, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса. Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой, является важной мерой для предотвращения распространения вирусов. Следует по возможности избегать близких контактов с людьми, проявляющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочих местах, особенно тех, с которыми часто контактируют, также помогают снизить риск заражения. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.

Метапневмовирусная инфекция — это респираторное заболевание, вызванное РНК-содержащим вирусом. Он передается в основном воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности и способен поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути, особенно у детей и пожилых людей. У взрослых случаи заболевания встречаются реже, но они могут быть бессимптомными носителями вируса.

Метапневмовирус из Китая: что известно о вирусе, как не заразиться
Метапневмовирус из Китая: что известно о вирусе, как не заразиться

Напомним, что из Китая в Россию пожаловал метапневмовирус, который «косит» целые семьи. Но в основном болеют малыши, из-за этого в детских больницах растянулись огромные очереди. Метапневмовирус сумел пробраться в Свердловскую область, Бурятию и Республику Алтай.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar