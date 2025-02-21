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21 февраля, 11:20

Хинштейн: Дом культуры загорелся в курском селе Козино после обстрела ВСУ

В селе Козино Рыльского района Курской области после обстрела ВСУ загорелся Дом культуры, в здании которого также находилась администрация местного сельского совета. Об этом в личном телеграм-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирной инфраструктуре. В результате обстрела села Козино Рыльского района произошло возгорание Козинского ДК. В здании также располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли. Пострадавших нет — население села было отселено ещё ранее»,говорится в посте.

Врио губернатора добавил, что провести ремонтные работы в ДК сейчас невозможно. Населённый пункт находится всего в полутора километрах от украинской границы.

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Ранее в пророссийском подполье на Украине заявили, что противник стягивает силы к границе Сумской области, чтобы оттуда атаковать Брянскую область. Комментируя эту информацию, военкор Семён Пегов сообщил, что обстановка в Курской области стабильная, без значимых изменений.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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