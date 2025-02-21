Хинштейн: Дом культуры загорелся в курском селе Козино после обстрела ВСУ

В селе Козино Рыльского района Курской области после обстрела ВСУ загорелся Дом культуры, в здании которого также находилась администрация местного сельского совета. Об этом в личном телеграм-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирной инфраструктуре. В результате обстрела села Козино Рыльского района произошло возгорание Козинского ДК. В здании также располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли. Пострадавших нет — население села было отселено ещё ранее», — говорится в посте.