«Твою страну отбирают»: Захарова жёстко поддела канадскую защитницу Украины
Захарова пристыдила главу МИД Канады, напомнив шутку Трампа о 51-м штате Америки
Канада пытается не замечать «шутки» президента США Дональда Трампа, который постоянно называет страну 51-м американским штатом, но при этом канадские власти высокомерно обещают защиту и поддержку Киеву. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о решимости отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины.
«Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД «двадцатки» министр иностранных дел Канады Жоли всё свое выступление посвятила тому, как её страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины. У тебя ТВОЮ страну отбирают, троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре», — поделилась дипломат.
Захарова напомнила, что во время выступления на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне Трамп в очередной раз прошёлся по Канаде. Он признался, что ему очень нравится канадский гимн, поэтому его можно оставить для 51-го штата.
Как сообщал Life.ru, Трамп серьёзно рассматривает возможность интеграции Канады в состав США. Он высказал мнение, что для канадцев было бы выгодно стать 51-м штатом. Кроме того, по словам Трампа, каждый год США теряет из-за Канады 200 миллиардов долларов, и это «невыносимо терпеть».
Telegram / МИД России