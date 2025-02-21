«Твою страну отбирают»: Захарова жёстко поддела канадскую защитницу Украины

Канада пытается не замечать «шутки» президента США Дональда Трампа, который постоянно называет страну 51-м американским штатом, но при этом канадские власти высокомерно обещают защиту и поддержку Киеву. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о решимости отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД «двадцатки» министр иностранных дел Канады Жоли всё свое выступление посвятила тому, как её страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины. У тебя ТВОЮ страну отбирают, троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре», — поделилась дипломат.