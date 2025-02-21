«А Сергей Викторович выйдет?» Захарова показала павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова
Захарова показала павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова в ЮАР
Захарова показала павлина. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась фотографией павлина из Йоханнесбурга, который «ждёт» пресс-конференции Сергея Лаврова. Эти птицы часто появлялись во время его встреч с прессой, включая случай в Таджикистане, когда павлины «вторглись» в прямой эфир. Они также «встречались» с российскими дипломатом в Африке и Азии.
«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: «А Сергей Викторович выйдет?» Выйдет, выйдет. Отработает сейчас «двадцатку», проведёт двусторонние встречи и обязательно выйдет», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.
Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар рассказал, что в беседе с Сергеем Лавровым в рамках саммита «Группы двадцати» в ЮАР обсудил актуальные события вокруг Незалежной, а также развитие двусторонних отношений между странами. В числе обсуждаемых тем оказалась встреча делегаций России и США в Эр-Рияде. Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан побеседовал с Лавровым о разрешении украинского конфликта.