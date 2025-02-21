«А Сергей Викторович выйдет?» Захарова показала павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась фотографией павлина из Йоханнесбурга, который «ждёт» пресс-конференции Сергея Лаврова. Эти птицы часто появлялись во время его встреч с прессой, включая случай в Таджикистане, когда павлины «вторглись» в прямой эфир. Они также «встречались» с российскими дипломатом в Африке и Азии.

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: «А Сергей Викторович выйдет?» Выйдет, выйдет. Отработает сейчас «двадцатку», проведёт двусторонние встречи и обязательно выйдет», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.