Жуков и остальные: Составлен топ-10 российских звёзд по спросу среди зрителей
Сергей Жуков возглавил рейтинг российских звёзд по продажам билетов на концерты
Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков
Сергей Жуков вместе с группой «Руки Вверх!» возглавил рейтинг российских звёзд по продажам билетов. В марте музыкальный коллектив даст пять концертов подряд на «ВТБ Арене» в Москве с вместимостью 33 тысячи человек. Билеты раскупают настолько быстро, что пришлось открывать продажу в боковые сектора, которые обычно не пользуются спросом из-за плохой видимости.
На втором месте в рейтинге kp.ru — Николай Расторгуев и группа «Любэ», которые поздравят защитников Отечества не только 23 Февраля, но и 21 и 22 числа. Три концерта подряд пройдут в Кремлёвском дворце. Надежда Кадышева, занявшая третью строчку топа, уже распродала билеты на выступление, которое запланировано на апрель.
А вот Ярослав Дронов (Shaman), набравший популярность на волне патриотических настроений, по продажам билетов занимает лишь четвёртое место. Далее следуют Дима Билан и Сергей Лазарев. Мастодонт российской эстрады Григорий Лепс расположился на седьмой строчке. Закрывают рейтинг артистов исполнительница хита «Сигма Бой» Светлана Чертищева (Betsy), рэпер Баста и Анна Асти.
Ранее россияне назвали самые любимые клипы из 90-х. Примечательно, что топ вновь возглавил Сергей Жуков, который в своё время отказался от секса с 64-летней милфой ради карьеры.