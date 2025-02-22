Жуков и остальные: Составлен топ-10 российских звёзд по спросу среди зрителей

Сергей Жуков вместе с группой «Руки Вверх!» возглавил рейтинг российских звёзд по продажам билетов. В марте музыкальный коллектив даст пять концертов подряд на «ВТБ Арене» в Москве с вместимостью 33 тысячи человек. Билеты раскупают настолько быстро, что пришлось открывать продажу в боковые сектора, которые обычно не пользуются спросом из-за плохой видимости.

На втором месте в рейтинге kp.ru — Николай Расторгуев и группа «Любэ», которые поздравят защитников Отечества не только 23 Февраля, но и 21 и 22 числа. Три концерта подряд пройдут в Кремлёвском дворце. Надежда Кадышева, занявшая третью строчку топа, уже распродала билеты на выступление, которое запланировано на апрель.