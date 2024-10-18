Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отказался от секса с 64-летней милфой ради карьеры
Сергей Жуков рассказал, как продюсер-бандит уговаривал его переспать с 64-летней
Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в интервью с Юлией Меньшовой поделился необычным предложением, которое он получил в 90-х от продюсера с криминальным прошлым. Идея заключался в том, чтобы «войти» в шоу-бизнес через интимные отношения с влиятельной 64-летней женщиной, которая могла бы финансировать продвижение группы.
«Есть женщина, ей 64 года, будешь с ней спать. Она будет давать деньги, будем на эти деньги клипы снимать. Надо, чтобы она была довольна», — пересказал предложение продюсера исполнитель.
Жуков, однако, решительно отказался от этого варианта.
А не так давно Сергей Жуков рассказал о самой страшной операции в его жизни. Певец пережил сложную операцию, у него был некроз тканей из-за грыжи, из-за чего у него теперь нет пупка. Кроме того, сообщалось, что певец Сергей Жуков намерен отсудить у своего двойника пять миллионов рублей. Лидер группы «Руки Вверх!» возмущён, что артист Андрей Белянин копирует его на трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы.