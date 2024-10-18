Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отказался от секса с 64-летней милфой ради карьеры

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в интервью с Юлией Меньшовой поделился необычным предложением, которое он получил в 90-х от продюсера с криминальным прошлым. Идея заключался в том, чтобы «войти» в шоу-бизнес через интимные отношения с влиятельной 64-летней женщиной, которая могла бы финансировать продвижение группы.

«Есть женщина, ей 64 года, будешь с ней спать. Она будет давать деньги, будем на эти деньги клипы снимать. Надо, чтобы она была довольна», — пересказал предложение продюсера исполнитель.

Жуков, однако, решительно отказался от этого варианта.