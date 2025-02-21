Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору

Бывшая ведущая «Вестей» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Таганского районного суда Москвы.

Дело относится к категории: «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления». Иск телеведущей был зарегистрирован 19 февраля. Дата слушания по делу Курбангалеевой* не назначена.