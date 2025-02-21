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Регион
21 февраля, 13:17

Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia

Бывшая ведущая «Вестей» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Таганского районного суда Москвы.

Дело относится к категории: «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления». Иск телеведущей был зарегистрирован 19 февраля. Дата слушания по делу Курбангалеевой* не назначена.

Суд просят заочно арестовать телеведущую Курбангалееву* за оправдание терроризма
Суд просят заочно арестовать телеведущую Курбангалееву* за оправдание терроризма

Ранее сообщалось, что суд просил заочно арестовать беглую телеведущую, которую обвинили в оправдании терроризма. В ходе расследования в деле Курбангалеевой* был найден след британских спецслужб. Именно они могли быть одними из спонсоров иноагента. Сейчас экс-ведущая «Вестей» живёт в Чехии, где активно ведёт блогерскую деятельность.

* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ольга Сливченко
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