Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору
Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia
Бывшая ведущая «Вестей» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Таганского районного суда Москвы.
Дело относится к категории: «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления». Иск телеведущей был зарегистрирован 19 февраля. Дата слушания по делу Курбангалеевой* не назначена.
Ранее сообщалось, что суд просил заочно арестовать беглую телеведущую, которую обвинили в оправдании терроризма. В ходе расследования в деле Курбангалеевой* был найден след британских спецслужб. Именно они могли быть одними из спонсоров иноагента. Сейчас экс-ведущая «Вестей» живёт в Чехии, где активно ведёт блогерскую деятельность.
* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга