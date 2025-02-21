Лавров призвал тратить европейские деньги на Африку, а не на Киев
Лавров: Киев поглощает миллиарды, которые можно потратить на нуждающиеся страны
Киевский поглощает сотни миллиардов долларов, которые можно было бы потратить на развитие нуждающихся стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.
«Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни млрд долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке», — сказал министр.
Лавров отметил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк устанавливают рекорды в поддержке режима Зеленского, предоставляя займы и кредиты, которые значительно превышают суммы, выделяемые для африканских и других развивающихся стран. Глава МИД России также подчеркнул, что страна одобряет меры, которые могут быть предприняты для дополнительной передачи технологий, увеличения льготного финансирования и расширения продовольственной помощи развивающимся государствам.
Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар рассказал, что в беседе с Сергеем Лавровым в рамках саммита «Группы двадцати» в ЮАР обсудил актуальные события вокруг Украины. Вопрос конфликта с Киевом затронул и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он побеседовал с Лавровым об урегулировании ситуации.
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