Киевский поглощает сотни миллиардов долларов, которые можно было бы потратить на развитие нуждающихся стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

«Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни млрд долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке», — сказал министр.