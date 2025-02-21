Проклятый ЖК: Элитные «Алые паруса» настигла новая напасть после череды кровавых скандалов

В Москве элитный ЖК «Алые паруса» буквально разваливается на части, жильцы постоянно жалуются на обшарпанные фасады, падающие на машины и людей куски стройматериалов, при том что квартиры в таком доме стоят от 33 миллионов рублей до 140 миллионов. Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ пообщались с проживающими в многоэтажках.

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Управляющая компания, по утверждению жильцов, отрицает существование многочисленных обращений о ненадлежащем оказании услуг. Более того, местные рассказали нам, что УК начисляет квартирантам коммуналку по двойному тарифу, в то время как счётчики и трубы в квартирах покрываются слоями ржавчины, плесени и извести. «Из стен течёт!» — делятся местные. Сочится как в квартирах, так и на парковках.

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

ЖК «Алые паруса». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА