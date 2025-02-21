Проклятый ЖК: Элитные «Алые паруса» настигла новая напасть после череды кровавых скандалов
Жильцы жалуются на разруху в московском ЖК «Алые паруса», где произошёл теракт
ЖК «Алые паруса». Обложка © telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В Москве элитный ЖК «Алые паруса» буквально разваливается на части, жильцы постоянно жалуются на обшарпанные фасады, падающие на машины и людей куски стройматериалов, при том что квартиры в таком доме стоят от 33 миллионов рублей до 140 миллионов. Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ пообщались с проживающими в многоэтажках.
Управляющая компания, по утверждению жильцов, отрицает существование многочисленных обращений о ненадлежащем оказании услуг. Более того, местные рассказали нам, что УК начисляет квартирантам коммуналку по двойному тарифу, в то время как счётчики и трубы в квартирах покрываются слоями ржавчины, плесени и извести. «Из стен течёт!» — делятся местные. Сочится как в квартирах, так и на парковках.
Больше всего жалоб оказалось на «стихийный склад» от УК в одном из подъездов. Со слов жильцов, управляющая компания хранит там стройматериалы. Ими завалена и теплоизоляция, которая считается пожароопасной.
Напомним, ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы давно пользуется дурно славой. Так, 3 февраля в доме прогремел взрыв. Террорист-смертник пытался убить главу Федерации бокса ДНР и основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Сам исполнитель теракта также скончался. По одной из версий Саркисяна убили из-за его табачного бизнеса.