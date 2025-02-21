Замороженные активы РФ могут использовать для восстановления восточных территорий Украины

Россия может пойти на уступки и передать часть замороженных Западом активов ЦБ РФ на восстановление Украины. Об этом пишет Reuters.

Как утверждают источники агентства, Россия может предложить использовать значительную долю замороженных активов, которые преимущественно состоят из европейских, американских и британских гособлигаций, для восстановления Незалежной в рамках потенциального мирного договора. При этом есть принципиальное условие — средства должны быть потрачены на восстановления восточных территорий, которые находятся под российским контролем.

Также российская сторона может согласиться на то, чтобы до двух третей активов на восстановление Украины в рамках мирного урегулирования были выделены при наличии гарантий подотчётности. Ещё один принципиальный вопрос состоит в том, каким компания достанутся контракты на восстановление разрушенных территорий.