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21 февраля, 17:53

Путин поручил рассмотреть возможность запуска поездов между Крымом и центром РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность развития пассажирского и грузового железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью страны через Донбасс и Новороссию. Список поручений российского лидера по результатам совещания опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов РФ, принимая во внимание планируемое развитие его портовой инфраструктуры», — сказано в документе.

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Ранее Владимир Путин поручил кабмину РФ продлить госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. По распоряжению президента на этот проект будет выделяться минимум 110 миллиардов рублей ежегодно.

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Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Юрий Лысенко
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