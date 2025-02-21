Юнашев: Мантуров предпочитает носить одежду российского производства
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предпочитает носить одежду российских брендов. Об этом он рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
«Как сказал сегодня первый зампред председателя правительства Денис Мантуров: Мы будем рассматривать возвращение тех, кто бежал, пристально. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. С тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения. Кстати, сам чиновник подчеркнул, что перешёл на одежду отечественных брендов», — написал Юнашев в личном телеграм-канале.
Ранее Денис Мантуров заявил, что российское руководство будет допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, чья деятельность будет соответствовать интересам РФ. При этом брендам придётся сохранять верность установленным принципами.
ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына