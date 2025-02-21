Юнашев: Мантуров предпочитает носить одежду российского производства

«Как сказал сегодня первый зампред председателя правительства Денис Мантуров: Мы будем рассматривать возвращение тех, кто бежал, пристально. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. С тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения. Кстати, сам чиновник подчеркнул, что перешёл на одежду отечественных брендов», — написал Юнашев в личном телеграм-канале.