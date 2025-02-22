Подоляк назвал нереалистичным сценарий отправки войск ЕС на Украину

«В настоящее время различные сценарии выглядят не слишком правдоподобно. Было бы замечательно, если Европа вместе с Украиной сосредоточилась бы на развитии вооружений, что могло бы позволить продолжить поддержку», — отметил Подоляк в интервью польскому радио RMF FM.