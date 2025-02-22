Подоляк назвал нереалистичным сценарий отправки войск ЕС на Украину
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обозначил отправку европейских войск на Украину как нереалистичную.
«В настоящее время различные сценарии выглядят не слишком правдоподобно. Было бы замечательно, если Европа вместе с Украиной сосредоточилась бы на развитии вооружений, что могло бы позволить продолжить поддержку», — отметил Подоляк в интервью польскому радио RMF FM.
Ранее на экстренной встрече между лидерами ЕС в Париже возник конфликт в вопросе отправки миротворцев на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания заявили, что не желают этого. А Великобритания заявила о возможном развёртывании в Незалежной европейских сил. При этом французский президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что у Парижа отсутствуют планы по отправке военного контингента на украинскую территорию.
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