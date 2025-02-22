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Регион
21 февраля, 21:37

Суд отклонил апелляцию расцеловавшего испанскую футболистку Рубиалеса

CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбола на три года

Луис Рубиалес. Обложка © ТАСС / EFE POOL / Chema Moya

Луис Рубиалес. Обложка © ТАСС / EFE POOL / Chema Moya

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три года.

Решение было принято из-за инцидента с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира 2023 года. CAS признал, что поведение Рубиалеса представляло собой серьёзные нарушения дисциплинарного кодекса ФИФА, и санкция является разумной и пропорциональной.

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Напомним, в итоговом вердикте суд оштрафовал Рубиалеса более чем на 10 тысяч евро. Кроме того, ему также наложили запрет приближаться к Эрмосо на расстояние менее 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд не признал его виновным в попытках принуждения спортсменки к замалчиванию инцидента.

Артём Гапоненко
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