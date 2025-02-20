Суд оштрафовал Рубиалеса более чем на 10 тысяч евро за поцелуй с футболисткой

«Центральный уголовный суд национальной судебной коллегии приговорил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Р. к 18 месяцам штрафа в размере 20 евро в день (всего около 10 800 евро. — Прим. Life.ru) за сексуальное насилие при поцелуе игрока сборной Испании Дженнифер Э. на церемонии награждения последнего чемпионата мира, прошедшего в августе в Сиднее (Австралия)», — говорится в сообщении.

Суд также наложил на Рубиалеса запрет приближаться к Эрмосо на расстояние менее 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд не признал его виновным в попытках принуждения спортсменки к замалчиванию инцидента. Кроме того, бывшие сотрудники федерации, которым угрожали уголовные наказания за давление на футболистку, были оправданы.