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2 января, 00:58

Попавшая в скандал с поцелуем футболистка Эрмосо сменила клуб

Футболистка из Испании Эрмосо сменила клуб после скандального поцелуя с Рубиалесом

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо. Обложка © Getty Images / Irina R. Hipolito / Europa Press

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо. Обложка © Getty Images / Irina R. Hipolito / Europa Press

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо сменила клуб спустя полгода после скандального поцелуя с экс-президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Спортсменка до этого представляла клуб из Мексики "Пачука", но спустя почти шесть месяцев после громкого скандала с поцелуем сменила клуб. Теперь она будет выступать за мексиканский "Тигрес", о чём сообщили представители команды.

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Напомним, летом прошлого года во время награждения женской сборной Италии Рубиалес поцеловал в губы её капитана Дженнифер Эрмосо. Публика расценила его действия как сексуальное насилие, а футболистки объявили ему бойкот. Более того, спортивный чиновник подпал под уголовное дело и подал в отставку, назвав поцелуй частью испанской культуры. В конце концов ФИФА отстранила его на три года.

Оксана Попова
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