Колумбийскому футболисту грозит суд за шлепки по ягодицам девушки-стюарда
Футболиста дисквалифицировали в Колумбии за касание ягодиц девушки-стюарда
Игрока колумбийского футбольного клуба "Депортиво Кали" Теофило Гутьерреса дисквалифицировали и оштрафовали за неоднократное касание ягодиц девушки-стюарда. Инцидент произошёл во время матча национального чемпионата, следует из сообщения на сайте турнира.
Так, 25 ноября во время игры против "Толимы" 38-летний футболист дважды коснулся ягодиц девушки, нанятой для помощи в логистике, — при уходе на перерыв и при выходе на поле. Гутьеррес заявляет, что она сама подошла к нему, чтобы попросить футболку.
Футбольный клуб уже принёс извинения за этот инцидент. Игрока дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали на сумму, эквивалентную 250 долларам. По данным Marca, сторона, подавшая жалобу, планирует обратиться в суд и добиваться возбуждения уголовного дела.
А недавно в Испании завершилась подобная история с экс-президентом Королевской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Напомним, во время награждения женской сборной страны он поцеловал в губы её капитана Дженнифер Эрмосо. Публика расценила действия Рубиалеса как сексуальное насилие, а футболистки объявили ему бойкот. Более того, спортивный чиновник подпал под уголовное дело и подал в отставку, назвав поцелуй частью испанской культуры. В конце концов ФИФА отстранила его на три года.
ТАСС / AP / Nelson Antoine