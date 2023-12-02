Колумбийскому футболисту грозит суд за шлепки по ягодицам девушки-стюарда

Игрока колумбийского футбольного клуба "Депортиво Кали" Теофило Гутьерреса дисквалифицировали и оштрафовали за неоднократное касание ягодиц девушки-стюарда. Инцидент произошёл во время матча национального чемпионата, следует из сообщения на сайте турнира.

Так, 25 ноября во время игры против "Толимы" 38-летний футболист дважды коснулся ягодиц девушки, нанятой для помощи в логистике, — при уходе на перерыв и при выходе на поле. Гутьеррес заявляет, что она сама подошла к нему, чтобы попросить футболку.