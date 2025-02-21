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Регион
21 февраля, 19:44

Казанский «Ак Барс» досрочно обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Эрик О'Делл (6-я минута), Артемий Князев (16) и Дмитрий Яшкин, принесший хозяевам победу на 65-й минуте. У проигравших отличились Никита Хоружев (37) и Булат Шафигуллин (49).

«Ак Барс» набрал 74 очка в 57 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб обеспечил себе выход в плей-офф. «Нефтехимик» с 51 очком в 57 играх идёт на девятой позиции на Востоке.

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Ранее Life.ru рассказывал, как форвард «Сочи» Даниил Сероух забросил пять шайб в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо». Он стал вторым игроком в истории КХЛ, кому удалось оформить пента-трик.

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Артур Лапсаков
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