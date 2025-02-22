США почти доломали Украину до подписи под соглашением о редкоземельных минералах
WSJ: США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных ископаемых 22 февраля
США и Украина могут подписать соглашение об использовании украинских редкоземельных ископаемых уже 22 февраля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что окончательная договорённость ещё не достигнута, но стороны близки к сделке. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев либо подпишет соглашение, либо столкнётся с проблемами.
Напомним, лидер США потребовал от Украины возместить все вложенные в неё средства своими редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Сначала Владимир Зеленский согласился, но затем внезапно не стал подписывать документы.
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