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Регион
22 февраля, 00:03

США почти доломали Украину до подписи под соглашением о редкоземельных минералах

WSJ: США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных ископаемых 22 февраля

США и Украина могут подписать соглашение об использовании украинских редкоземельных ископаемых уже 22 февраля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что окончательная договорённость ещё не достигнута, но стороны близки к сделке. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев либо подпишет соглашение, либо столкнётся с проблемами.

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Напомним, лидер США потребовал от Украины возместить все вложенные в неё средства своими редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Сначала Владимир Зеленский согласился, но затем внезапно не стал подписывать документы.

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Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Артём Гапоненко
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