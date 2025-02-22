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22 февраля, 04:40

«Москва вернулась на мировую арену»: В Австрии заявили о признании военной мощи России

Австрийский полковник Райснер заявил о признании США военной силы России

Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер заявил, что отношение США к России изменилось в сторону признания военной силы и политических возможностей Москвы. В своём докладе на YouTube-канале австрийской армии он отметил, что РФ вернулась на мировую арену после 2014 года.

«Посмотрим на слова президента Дональда Трампа: Россию он назвал конкурентом, находящимся на уровне США, Путин — мировой лидер, равный ему, и только Россия способна действовать с позиции мира через силу. Москва вернулась на мировую арену после 2014 года», — заявил Райснер.

Райснер также подчеркнул, что Российские войска имеют тактическое превосходство на фронте. По его мнению, Киев сосредоточен на удержании захваченной территории Курской области для использования в переговорном процессе.

Прямые переговоры с Россией поддержали большинство украинцев
Прямые переговоры с Россией поддержали большинство украинцев

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что вины России в возникновении конфликта на Украине нет, он на совести экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Также республиканец отметил, что экс-комик не должен присутствовать на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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