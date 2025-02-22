Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер заявил, что отношение США к России изменилось в сторону признания военной силы и политических возможностей Москвы. В своём докладе на YouTube-канале австрийской армии он отметил, что РФ вернулась на мировую арену после 2014 года.

«Посмотрим на слова президента Дональда Трампа: Россию он назвал конкурентом, находящимся на уровне США, Путин — мировой лидер, равный ему, и только Россия способна действовать с позиции мира через силу. Москва вернулась на мировую арену после 2014 года», — заявил Райснер.

Райснер также подчеркнул, что Российские войска имеют тактическое превосходство на фронте. По его мнению, Киев сосредоточен на удержании захваченной территории Курской области для использования в переговорном процессе.