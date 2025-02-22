ФСБшники в масках залетели в тагильское УМВД и задержали сотрудника

Силовики в масках нагрянули в управление полиции по Нижнему Тагилу и задержали одного из сотрудников — оперативного дежурного. По предварительным данным, его подозревают в коррупции. Происшествие случилось ещё 18 февраля, но данные поступили только сейчас. В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В ситуации разобрался портал E1.RU.

«Маски-шоу были. Залетели днём в дежурную часть, приняли одного из сотрудников и увезли на допрос. Никто пока не знает точно почему. Одни говорят, коррупция, другие — что мог за деньги сливать похоронщикам данные по погибшим», — рассказал источник.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, если вся ситуация окажется правдивой, то должностное лицо не избежит наказания. Оперативного дежурного привлекут к уголовной ответственности и уволят из системы министерства внутренних дел по отрицательным мотивам.