ФСБшники в масках залетели в тагильское УМВД и задержали сотрудника
В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали оперативного дежурного полиции
Силовики в масках нагрянули в управление полиции по Нижнему Тагилу и задержали одного из сотрудников — оперативного дежурного. По предварительным данным, его подозревают в коррупции. Происшествие случилось ещё 18 февраля, но данные поступили только сейчас. В региональном УФСБ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В ситуации разобрался портал E1.RU.
«Маски-шоу были. Залетели днём в дежурную часть, приняли одного из сотрудников и увезли на допрос. Никто пока не знает точно почему. Одни говорят, коррупция, другие — что мог за деньги сливать похоронщикам данные по погибшим», — рассказал источник.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, если вся ситуация окажется правдивой, то должностное лицо не избежит наказания. Оперативного дежурного привлекут к уголовной ответственности и уволят из системы министерства внутренних дел по отрицательным мотивам.
«Его непосредственных руководителей ждёт дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей, о чем пресс-служба ГУ МВД области обязательно информирует общественность, дабы подобные факты не повторялись иными сотрудниками, решившими закрыть глаза на суровость закона», — заявил полковник Горелых.
Ранее Life.ru, что силовики нагрянули на вечеринку в честь Дня святого Валентина. На мероприятии с DJ-сетом также присутствовала Ирина Хакамада. Она уже прокомментировала ситуацию и заявила, что не являлась организатором праздника, а была лишь приглашена на тусовку. Спецслужбы появились в столичном отеле Savoy и начали обыскивать гостей.
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