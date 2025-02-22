Медведев назвал Макрона «политиком с трудной судьбой»

Президент Франции Эмманюэль Макрон достаточно сильно заигрался с заявлениями по поводу Украины. Политик рассуждает о постоянной стратегической неопределённости и считает, что это один из методов решения важных международных задач. Об этом в своём Telegram-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции», — написал Медведев.

Суть всех этих обсуждений о «стратегической неопределенности» заключается в необходимости запутать противника. Новая администрация США так и действует в сторону России и Китая, а на самом деле «искренне поддерживает» Украину. Однако Медведев высказал мнение, что ситуация гораздо более сложная.