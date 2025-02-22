Медведев назвал Макрона «политиком с трудной судьбой»
Президент Франции Эмманюэль Макрон достаточно сильно заигрался с заявлениями по поводу Украины. Политик рассуждает о постоянной стратегической неопределённости и считает, что это один из методов решения важных международных задач. Об этом в своём Telegram-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции», — написал Медведев.
Суть всех этих обсуждений о «стратегической неопределенности» заключается в необходимости запутать противника. Новая администрация США так и действует в сторону России и Китая, а на самом деле «искренне поддерживает» Украину. Однако Медведев высказал мнение, что ситуация гораздо более сложная.
«Во-первых, играя в стратегическую неопределённость, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей. Нельзя всё время говорить, как какой-то Микрон: «Отправим французов воевать против русских», потом: «Нет, ни за что не отправим», а чуть позже: «Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев», — добавил Медведев.
Напомним, что ранее в Сети активно обсуждали странный инцидент с Эмманюэлем Макроном. Президент Франции в прямом эфире прокомментировал ситуацию на фронте в Киеве, но при этом показал перевернутую карту Украины. Этот поступок сделал его объектом насмешек в интернете. В России также не могли остаться равнодушными к этому событию.
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