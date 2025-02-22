Юный белгородец по пьяни решил погоняться с ГАИ и стесал свою Toyota о бетонное укрытие

В Белгороде пьяный водитель не выполнил требование инспекторов ГАИ остановиться, попробовал скрыться от них и врезался в бетонное укрытие. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля «Тойота Краун» проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие», — проинформировали в ГАИ.

Автомобилем управлял 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи. В его отношении заведены административные дела за управление авто в нетрезвом виде, заезд на тротуар и отказ подчиняться законному требованию сотрудника полиции.