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Регион
22 февраля, 09:58

Юный белгородец по пьяни решил погоняться с ГАИ и стесал свою Toyota о бетонное укрытие

В Белгороде пьяный водитель врезался в бетонное укрытие

Легковой автомобиль разворотило после столкновения с бетонным укрытием в Белгороде. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Белгородской области

Легковой автомобиль разворотило после столкновения с бетонным укрытием в Белгороде. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Белгородской области

В Белгороде пьяный водитель не выполнил требование инспекторов ГАИ остановиться, попробовал скрыться от них и врезался в бетонное укрытие. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля «Тойота Краун» проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие»,проинформировали в ГАИ.

Автомобилем управлял 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи. В его отношении заведены административные дела за управление авто в нетрезвом виде, заезд на тротуар и отказ подчиняться законному требованию сотрудника полиции.

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Юрий Лысенко
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