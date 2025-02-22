Юный белгородец по пьяни решил погоняться с ГАИ и стесал свою Toyota о бетонное укрытие
В Белгороде пьяный водитель врезался в бетонное укрытие
Легковой автомобиль разворотило после столкновения с бетонным укрытием в Белгороде. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Белгородской области
В Белгороде пьяный водитель не выполнил требование инспекторов ГАИ остановиться, попробовал скрыться от них и врезался в бетонное укрытие. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля «Тойота Краун» проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие», — проинформировали в ГАИ.
Автомобилем управлял 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи. В его отношении заведены административные дела за управление авто в нетрезвом виде, заезд на тротуар и отказ подчиняться законному требованию сотрудника полиции.
Накануне Life.ru рассказывал о крупной аварии в Москве с автомобилем скорой помощи, а также BMW и Ford. Машина медицинской службы перевернулась от столкновения, в ДТП пострадали четыре человека, трое из них находились в карете скорой помощи.