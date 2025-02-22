Уходящий из России Ситибанк простит клиентам долги

Ситибанк, который решил свернуть свою деятельность в России, простит долги по кредитам своим клиентам. Организация, контролируемая Citigroup из США, рассылает сообщения физическим лицам и сообщает приятную новость. Информация о возможном прощении кредитов появилась на сайте организации.

Такая процедура списания затронет около одной тысячи договоров. Условия коснутся проблемных кредитов, которые Ситибанк не смог реализовать на рынке. Сумма задолженности не раскрывается. Известно, что на подобные меры банки идут крайне редко и это значит, что компании не удалось найти покупателей для этих долгов.

Напомним, что в 2021 году Citigroup объявила о намерении прекратить розничный бизнес в России. В то же время аналогичное решение было принято в ещё 12 странах, где банк присутствовал. В 2022 году, после начала специальной операции, банк сообщил о фактическом приостановлении деятельности своего российского подразделения.