Медведев согласился с Маском по поводу масштабов хищения Киевом денег Запада
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с заявлением американского миллиардера Илона Маска о том, что обнаруженные хищения киевским режимом западной помощи являются лишь верхушкой коррупционного айсберга. Обмен мнениями состоялся в социальной сети X.
«Точно», — прокомментировал Медведев публикацию Маска на соответствующую тему.
Накануне Илон Маск в очередной раз выступил с жёсткой критикой Киева. Предприниматель заявил, что правящий на Украине режим позволил себе зайти слишком далеко в конфликте с Россией.
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