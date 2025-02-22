Медведев согласился с Маском по поводу масштабов хищения Киевом денег Запада

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с заявлением американского миллиардера Илона Маска о том, что обнаруженные хищения киевским режимом западной помощи являются лишь верхушкой коррупционного айсберга. Обмен мнениями состоялся в социальной сети X.

Накануне Илон Маск в очередной раз выступил с жёсткой критикой Киева. Предприниматель заявил, что правящий на Украине режим позволил себе зайти слишком далеко в конфликте с Россией.