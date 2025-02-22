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Регион
22 февраля, 10:02

Медведев согласился с Маском по поводу масштабов хищения Киевом денег Запада

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с заявлением американского миллиардера Илона Маска о том, что обнаруженные хищения киевским режимом западной помощи являются лишь верхушкой коррупционного айсберга. Обмен мнениями состоялся в социальной сети X.

«Точно», — прокомментировал Медведев публикацию Маска на соответствующую тему.

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Накануне Илон Маск в очередной раз выступил с жёсткой критикой Киева. Предприниматель заявил, что правящий на Украине режим позволил себе зайти слишком далеко в конфликте с Россией.

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Юрий Лысенко
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