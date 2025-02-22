Бывший главред Bild извинился перед Шрёдером за статьи 2003 года

Бывший главный редактор издания Bild Кай Дикман принёс извинения экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру за свою критику в его адрес по ряду вопросов в начале 2000-х, в которых, как теперь признаёт бывший работник СМИ, политик был прав. Извинения прозвучали в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Дикман считает, что общественность и политики относятся к Шрёдеру несправедливо, чего тот не заслужил. Бывший главред Bild подчеркнул, что именно экс-канцлера Германия должна благодарить за экономический бум, который длился 15 лет.

«Должен сказать: газета Bild под моим руководством оказалась на неправильной стороне истории в двух исторических ситуациях», — заявил Дикман.

Речь идёт о критике ряда реформ Шрёдера в рамках пакета «Повестка дня — 2010» и его негативного отношения к вторжению американских войск в Ирак в 2003 году. По признаниям Дикмана, экс-канцлер «действовал правильно» и в том, и в другом случае.