Лучше бы язык прикусил: В ГД дали дельный совет замахнувшемуся на активы РФ Туску
Депутат Шеремет призвал Туска прекратить распространять антироссийскую истерию
Польскому премьер-министру Дональду Туску стоило бы «прикусить язык» в своих русофобских высказываниях и прекратить нагнетать антироссийскую истерию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — приводит слова парламентария агентство.
Шеремет добавил, что страны Европы, которые остаются верны взятому на «лютую русофобскую политику» курсу, собственными руками дискредитировали себя в военно-экономическом отношении. По его словам, главной их ошибкой было взять на себя финансовые обязательства «киевского нацистского режима», которые они сами и взрастили.
«Они стали похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — сказал депутат.
Напомним, недавние переговоры РФ и США, на которые не были приглашены ни украинская сторона, ни представители ЕС, заставили Дональда Туска серьёзно понервничать. Он призвал Европу к действию и предложил три шага: предоставить Киеву военную помощь из замороженных активов России; усилить охрану неба в Балтии и у российско-европейских границ; изменить регламент финансирования безопасности и обороны Евросоюза.
ТАСС / ABACA / Newspix / Burzykowski Damian