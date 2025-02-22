Польскому премьер-министру Дональду Туску стоило бы «прикусить язык» в своих русофобских высказываниях и прекратить нагнетать антироссийскую истерию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — приводит слова парламентария агентство.

Шеремет добавил, что страны Европы, которые остаются верны взятому на «лютую русофобскую политику» курсу, собственными руками дискредитировали себя в военно-экономическом отношении. По его словам, главной их ошибкой было взять на себя финансовые обязательства «киевского нацистского режима», которые они сами и взрастили.

«Они стали похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — сказал депутат.