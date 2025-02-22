Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 10:39

Лучше бы язык прикусил: В ГД дали дельный совет замахнувшемуся на активы РФ Туску

Депутат Шеремет призвал Туска прекратить распространять антироссийскую истерию

Польскому премьер-министру Дональду Туску стоило бы «прикусить язык» в своих русофобских высказываниях и прекратить нагнетать антироссийскую истерию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу»,приводит слова парламентария агентство.

Шеремет добавил, что страны Европы, которые остаются верны взятому на «лютую русофобскую политику» курсу, собственными руками дискредитировали себя в военно-экономическом отношении. По его словам, главной их ошибкой было взять на себя финансовые обязательства «киевского нацистского режима», которые они сами и взрастили.

«Они стали похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — сказал депутат.

Никогда больше: Туска огорчила «прожарка», устроенная Вэнсом Евросоюзу в Мюнхене
Никогда больше: Туска огорчила «прожарка», устроенная Вэнсом Евросоюзу в Мюнхене

Напомним, недавние переговоры РФ и США, на которые не были приглашены ни украинская сторона, ни представители ЕС, заставили Дональда Туска серьёзно понервничать. Он призвал Европу к действию и предложил три шага: предоставить Киеву военную помощь из замороженных активов России; усилить охрану неба в Балтии и у российско-европейских границ; изменить регламент финансирования безопасности и обороны Евросоюза.

Премьер Польши испугался последствий капитуляции Украины
Премьер Польши испугался последствий капитуляции Украины
Обложка ©

ТАСС / ABACA / Newspix / Burzykowski Damian

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar