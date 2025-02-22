В Сети вспомнили про самое безжизненное место на Земле

Биологи подтвердили теорию о том, что на Земле есть место, абсолютно непригодное для любых форм жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature ecology & evolution.

Имеется в виду геотермальное поле вокруг вулкана Даллол в Эфиопии. Оно расположено во впадине Дакакиль, которая опоясывает вулканический кратер с богатыми отложениями солей.

Это местно считается одним из самых экстремальных на всей планете. Зачастую температура днём там превышает 45 градусов Цельсия. Гейзеры постоянно выбрасывают в воздух ядовитые газы, а вода на поверхности прудов бурлит от кипения. Возле купола Даллола есть бассейны с настолько кислой водой, что уровень pH там опускается ниже нуля.

Прежде многие исследователи полагали, что даже в таких суровых условиях могут жить некоторые микроорганизмы. Однако группа франко-испанских учёных во главе с биологом Лопес Гарсией из Национального центра научных исследований Франции нашла опровержение этой догадке. Результаты их работы подтвердили, что пруды Даллола абсолютно лишены жизни и являются эталонным примером границы обитаемости. Исследование группы Гарсии доказывает, что если на поверхности планеты есть воды, это вовсе не значит, что условия на её поверхности пригодны даже для самых простых микроорганизмов.

Отметим, что результаты исследования были опубликованы в 2019 году. Однако сейчас на открытие учёных снова обратили внимание в Сети.