Мать 13-го ребёнка Маска намерена через суд добиться установления его отцовства
NYP: Писательница Сент-Клэр обратилась в суд, чтобы признать Маска отцом ребёнка
Илон Маск и Эшли Сент-Клер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realashleystclair
Писательница и блогерша Эшли Сент-Клер, которая заявила, что родила сына от Илона Маска, обратилась в суд, чтобы американский миллиардер признал отцовство. Об этом сообщает издание New York Post, которое ссылается на судебные документы.
«Эшли Сент-Клер хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребёнка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном», — сказано в материале издания.
В своём обращении американка написала, что их общий с предпринимателем сын был зачат в январе 2024 года, когда Сент-Клер находилась на острове Сен-Барт. Также, по словам блогерши, Илон Маск уже несколько раз виделся со своим 13-м ребёнком. В качестве доказательств она предоставила суду фото бизнесмена с крохой на руках.
Сент-Клер намерена добиться того, чтобы суд обязал Маска сделать ДНК-тест для установления отцовства.
Напомним, что в середине февраля писательница заявила, что родила известному предпринимателю 13-го ребёнка. Их общему сыну уже исполнилось пять месяцев, а до этого женщина старательно скрывала малыша от посторонних глаз. Сам Маск не прокомментировал появление на свет ребёнка — в своих соцсетях он написал только «ого».