Мать 13-го ребёнка Маска намерена через суд добиться установления его отцовства

Писательница и блогерша Эшли Сент-Клер, которая заявила, что родила сына от Илона Маска, обратилась в суд, чтобы американский миллиардер признал отцовство. Об этом сообщает издание New York Post, которое ссылается на судебные документы.

«Эшли Сент-Клер хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребёнка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном», — сказано в материале издания.

В своём обращении американка написала, что их общий с предпринимателем сын был зачат в январе 2024 года, когда Сент-Клер находилась на острове Сен-Барт. Также, по словам блогерши, Илон Маск уже несколько раз виделся со своим 13-м ребёнком. В качестве доказательств она предоставила суду фото бизнесмена с крохой на руках.

Сент-Клер намерена добиться того, чтобы суд обязал Маска сделать ДНК-тест для установления отцовства.