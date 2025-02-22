На фрегате ВМС Германии произошла диверсия в порту Вильгельмсхафен, отравив воду на борту. Власти использовали это судно для противостояния йеменским хуситам движения «Ансар Аллах». Кто-то залил отработанное масло в систему питьевого водоснабжения корабля, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В материале сказано, что диверсия могла произойти в четверг на фрегате «Гессен», который называют флагманом и «гордостью немецкого флота». Судно, за которым числится экипаж из более 200 моряков, пригнали в порт на техосмотр. По имеющимся данным, злоумышленники загрязнили систему питьевого водоснабжения, залив туда несколько десятков литров отработанного масла.

Резервуары пресной водой заполняла компания из Нижней Саксонии. Не исключается, что была допущена случайная ошибка, но под подозрением, как это часто бывает на Западе, вдруг оказалась Россия. В ближайшее время корабль не сможет выйти в море.

Сообщается, что ранее заполнение резервуаров пресной водой было поручено неназванной компании из Нижней Саксонии. При этом вероятность случайной ошибки источники исключают. Издание подчеркивает, что целью было надолго нарушить водоснабжение, тем самым помешать кораблю в ближайшее время снова выйти в море.

«Мы проводим расследование совместно с бундесвером в связи с инцидентом с участием военного корабля», — сообщили в полиции.