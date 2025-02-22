Экс-главред российского ELLE Сотникова хотела проучить бывшего мужа, но стала жертвой мошенницы

Мошенники похитили у бывшего главного редактора российского ELLE Елены Сотниковой 4 миллиона рублей. Она поддалась уловкам «психолога» из комментариев в телеграме, но не получила поддержки и понесла убытки, пишет Mash.

57-летняя Елена Сотникова (Дорожкина) в 2023 оформляла долгий развод со своим мужем Алексеем, об абьюзе со стороны которого она часто писала в личном телеграм-канале. В комментариях под одной из публикаций она познакомилась с «50-летним психологом европейского уровня» Татьяной Т., которая начала обрабатывать свою жертву.

Всё началось с сеансов по 50 тысяч рублей каждый, которые продолжались на протяжении девяти месяцев. В сумме они стоили около двух миллионов рублей. Ещё полмиллиона потребовались на то, чтобы порешать вопросы с налоговой службой — оказалась, что Татьяна умеет и такое. Остальное было «инвестировано» в расследование о тайной недвижимости мужа за границей, которую якобы можно было легко отсудить.

Позже события сложились для Сотниковой в полную картину. Поискав информацию о своём «благодетеле», Елена выяснила, что Татьяна — мошенница с множеством микрозаймов, которая пытается исправить своё финансовое положение. Делом занялась полиция.