ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 190 бойцов в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномёта, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — сказано в публикации военного ведомства.

За весь период с начала вторжения украинских войск в российский регион потери противника составили до 62 650 человек личного состава, 376 танков, 286 БМП, 237 БТР, 1 977 боевых бронированных авто, 2 129 обычных авто, 456 орудий артиллерии, 51 пусковую установку РСЗО, включая 13 американских HIMARS и шесть MLRS и 22 пусковых установки ЗРК. Также Армия России уничтожила зенитную самоходную установку, 9 транспортно-заряжающих автомобилей, 113 станций радиоэлектронной борьбы, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 7 РЛС противовоздушной обороны, 49 единиц инженерной и прочей техники, включая 19 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, пять укладчиков мостов, инженерную машину разведки, 14 бронированных машин для эвакуации и ремонта, а также передвижной командный штаб.